Cei 24 de marinari ucraineni capturati anul trecut de Rusia, intr-o confruntare directa intre Moscova si Kiev, figureaza printre prizonierii care vor fi schimbati intre cele doua tari, a anuntat sambata avocatul lor, citat de AFP. "Dupa informatiile mele, se afla la bordul unui vehicul. Toti cei 24", a declarat Nikolai Polozov pentru AFP, adaugand ca vor ajunge in Ucraina "in urmatoarele ore". Doua autocare au fost vazute sambata dimineata iesind sub escorta pe poarta inchisorii de inalta securitate Lefortovo din Moscova. Reuters a transmis ca un avion rusesc a aterizat in Kiev, potrivit Flightradar.…