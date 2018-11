Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a livrat Siriei un sistem de rachete sol-aer S-300, transmite Reuters; marti, intr-o sedinta televizata de Rossia 24, ministrul apararii, Serghei Soigu, l-a informat pe presedintele Vladimir Putin ca "lucrarea s-a incheiat ieri". Moscova si-a anuntat intentia de a furniza sisteme S-300…

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Intentia Rusiei de a furniza Siriei sisteme de rachete S-300 ar fi o 'escaladare semnificativa' din partea Moscovei, a declarat luni consilierul prezidential american pentru securitate nationala John Bolton, care si-a exprimat speranta ca partea rusa isi va reconsidera pozitia in acest dosar, transmite…

- Rusia va desfasura exercitii navale in Marea Mediterana in perioada 1-8 septembrie, a anuntat Ministerul Apararii, potrivit agentiei TASS, preluata de Reuters. Conform sursei citate, la manevre vor lua parte 25 de nave militare si 30 de avioane ale fortelor aeriene. Exercitiile…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Guparea navala a Marinei ruse din Marea Mediterana este cea mai mare desfașurare de forțe navale pe care Rusia a avut-o vreodata in Marea Mediterana dupa destramarea URSS. In prezent, grupul naval include 10 nave din razboi, din care majoritatea sunt inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, iar alte…

- Autoritațile din Rusia au observat faptul ca SUA iși consolideaza prezența militara in Orientul Mijlociu, lucru care poate insemna ca Administrația de la Washington pregatește un atac impotriva forțelor guvernamentale din Siria, a transmis luni Ministerul Apararii din Rusia, relateaza Reuters.Generalul…

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force RAF , ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, transmite Reuters preluat de Agerpres.Acuzatia, formulata de…