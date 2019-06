Rusia trimite "Cernobîlul plutitor" în zona arctică. De ce are nevoie Putin de o centrală nucleară acolo Luna viitoare, o centrala nucleara plutitoare denumita Akademik Lomonosov va fi remorcata, pe Ruta Maritima de Nord, pâna la destinația din Orientul Îndepartat, dupa ce construcția ei a durat aproape doua decenii, scrie CNN. Ea este parte a ambiției Rusiei de a aduce energie electrica în acea regiune cu mari bogații minerale.



Platforma de 144 de metri lungime, pictata în culorile steagului rusesc, va ajunge pâna în micuțul oraș-port arctic Pevek, aflat la o distanța de aproape 6.500 kilometri de Moscova. Centrala va furniza electricitate așezarilor din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

