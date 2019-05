Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de externe a condamnat marti intentia autoritatilor de la Kiev de a recurge la Tribunalul International pentru Dreptul Marii al ONU in disputa bilaterala declansata de arestarea marinarilor ucraineni in noiembrie 2018, in momentul in care navele pe care se aflau incercau sa treaca prin…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat luni dupa-amiaza un decret care prevede suspendarea participarii Rusiei la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa decizia similara a Statelor Unite. „Data fiind necesitatea de a aplica masuri urgente dupa incalcarea de catre Statele Unite a obligatiilor…

- Lenora Lemke, o tanara de 19 ani fugita din Germania pe cand avea 15 ani pentru a se alatura gruparii teroriste ISIS, vrea sa se intoarca in țara sa natala alaturi de cei doi copii ai sai. Ea spune ca are pașaport german și era sigura ca va putea sa se intoarca in Germania impreuna cu cei doi copii,…

- Membri ai guvernelor britanic si rus s-au intalnit sambata in Germania, marcand reluarea oficiala a dialogului la nivel inalt intre Londra si Moscova dupa 11 luni de cand acestea si-au inghetat relatiile diplomatice bilaterale in urma scandalului Skripal, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova a propus miercuri rechemarea ambsadorului sau in Federatia Rusa, Andrei Neguta, dar presedintele prorus Igor Dodon se opune acestei initiative, potrivit mass-media de peste Prut. Motivul rechemarii ar fi modul in care Andrei Neguta a gestionat…

- Rusia nu va trimite reprezentanti in cadrul misiunii de observatori a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru monitorizarea alegerilor prezidentiale din Ucraina din 31 martie, a indicat vineri Ministerul rus de Externe, invocand ''motive de securitate'', relateaza agentia…

- Rusia este gata sa ajute SUA sa avanseze in negocierile lor cu talibanii privind retragerea trupelor americane din Afganistan, potrivit agentiei RIA, care citeaza Ministerul rus de Externe, relateaza joi Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care practica medicina fara studii,…