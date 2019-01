Stiri pe aceeasi tema

- Prabusirea scarii unui bloc cu 10 etaje din Magnitogorsk, Rusia, din ziua de 31 decembrie 2018 si incidentul cu automobilul „Gazel” care s-a produs in seara zilei de 1 ianuarie ar fi legate, a declarat o sursa a portalului Znak.com. Desi versiunea oficiala a Kremlinului este ca explozia a fost cauzata…

- Serviciile de interventie continuau miercuri sa scotoceasca pe un frig glacial in ruinele unui imobil de locuinte in orasul Magnitogorsk din Uralul rusesc, care s-a prabusit partial cu doua zile mai devreme i...

- Bilanțul exploziei produse luni intr-un bloc de locuințe din orașul rus Magnitogorsk a ajuns miercuri la 19 morți, scrie BBC. Cu o zi in urma, un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele imobilului prabușit parțial.

- Un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele blocului distrus de o explozie in orașul rus Magnitogorsk luni la 6.00 dimineața, transmite Tass, citata de Reuters. Potrivit ultimelor informații oferite de agenția de știri rusa, 7 ...

- O scara a unui bloc de locuit din orasul Magnitogorsk, Rusia, s-a prabusit in dimineata de luni, 31 decembrie. din cauza unei explozii de gaz ce s-ar fi produs la etajul doi. In consecinta, toate cele zece etaje ale blocului s-au prabusit, iar circa 80 de persoane au ajuns dub daramaturi.

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters.

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

