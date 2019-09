Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, producatorul de iPhone-uri a acuzat Comisia Europeana ca si-a folosit atributiile de combatere a ajutoarelor de stat "pentru a modifica retroactiv legislatia nationala" in vigoare, incercand sa schimbe sistemul de impozitare international, un proces care creeaza incertitudini legale…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Compania Nord Stream 2, controlata de gigantul rus Gazprom, cere Curții de Justiție a UE sa anuleze o directiva care impiedica proiectul gazoductului ruso-german, proiect care ar spori dependența Uniunii Europene de gazul rusesc, potrivit unui comunicat al companiei, scrie

- Europa risca sa se trezeasca "prea tarziu" daca incearca sa salveze acordul asupra programului nuclear al Iranului, a afirmat luni seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. "Aparent, sunt oameni in Europa care nu se vor trezi pana cand nu vor cadea rachete nucleare iraniene pe teritoriul…

- Romania risca o amenda minima 1.592.000 de euro și penalitațile care pot varia intre 1.925 euro si 115.506 euro pe zi de intarziere daca nu transpune pana in 2020 directivele Uniunii Europene, se arata intr-un document ce va fi discutat in urmatoarea ședința de Guvern. Transpunerea in dreptul intern…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, a dat asigurari miercuri ca 'Europa este cea care a castigat', nu o tara anume, prin desemnarea noii echipe din fruntea Uniunii Europene, transmite AFP. 'Europa este cea care a castigat', a declarat…

- Membra a Uniunii Europene și situata la frontiera estica a alianței NATO, intr-un context geopolitic in care Rusia iși arata tot mai mult colții sub conducerea lui Vladimir Putin, Romania poate fi considerata de Moscova mai mult un “inamic” decat un “prieten”. Cu toate acestea, ca și in cazul altor…