- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Mai multi cetateni rusi au murit in cursul luptelor de saptamana trecuta din estul Siriei, unde coalitia coordonata de SUA a bombardat forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat organizatii din Rusia.

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- O delegatie a Ministerului de Externe din Coreea de Nord se deplaseaza, vineri, spre Rusia pentru discutii in privinta cooperarii bilaterale, a anuntat ambasada Rusiei de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Moscova a remarcat faptul ca tarile NATO au intensificat livrarile de armament catre Georgia, a declarat, joi, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, adaugand ca acest aspect provoaca neliniste in regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Franta a cerut joi Rusiei si Iranului sa intervina de 'urgenta' pe langa aliatul lor sirian pentru ca acesta sa inceteze bombardamentele in provincia Idlib (nord-vest) si sa faciliteze accesul ajutorului umanitar, relateaza AFP. 'Este urgent ca Rusia si Iranul, garanti ai procesului de la Astana…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova are dreptul de a reactiona la promulgarea legii antipropaganda din Republica Moldova, argumentand ca pachetul legislativ discrimineaza presa rusa, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta tara si in alte procese politice interne, informeaza agentia EFE. Situația poate fi interpretata…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Rusia nu a fost niciodata o tara "militarista", spre deosebire de statele europene, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, dupa ce Boris Johnson, seful diplomatiei britanice, a comparat Rusia cu "militarista si antidemocratica" Sparta.

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Rusia a evacuat personalul ambasadei din capitala yemenita Sanaa si alti 30 de cetateni rusi, din cauza intensificarii recente a tensiunilor din regiune, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

- Rusia a luat decizia de a îsi suspenda activitatea diplomatica în Yemen, iar personalul ambasadei ruse a parasit tara, a anuntat marti Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, informeaza site-ul agentiei de stiri TASS.

- Belarus nu intenționeaza sa incheie Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana. O declarație in acest sens a facut șeful adjunct al Ministerului de Externe al Belarus, Oleg Kravcenko. "Nu intenționam sa incheiem Acordul de Asociere. Trebuie sa avem un astfel de document precum are Uniunea Europeana cu…

- Partidul Democrat din Moldova dezminte informația aparuta in presa rusa și ulterior preluata de presa din Republica Moldova, precum ca pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi fost intentat un dosar penal in Federația Rusa.

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- Partea rusa va face tot necesarul pentru a-i elibera pe jurnaliștii din Federația Rusa reținuți in Moldova, a spus purtatoarea de cuvint a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Noi vom face totul pentru a-i elibera pe jurnaliștii ruși”, a afirmat ea. Zaharova a remarcat ca "de la Chișinau vin…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Aceasta pedeapsa este in continuitatea 'liniei politizate și defectuoase ce a dominat activitatea TPIY de la inceput', a declarat in cadrul unui briefing de presa purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.'Aceasta interpretare partinitoare și antisarbeasca…

