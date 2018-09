Ministerul Apararii de la Moscova susține ca aviația israeliana este singura responsabila pentru incidentul aerian din Siria, soldat cu decesul a 15 militari ruși, adaugand ca acțiunile israeliene sunt rezultatul "fie ale lipsei de profesionalism, ori ale neglijenței criminale", scrie Mediafax.

Pe data de 17 septembrie, un avion rus de transport și recunoastere de tip Il-20, avand la bord 15 militari, a fost doborat accidental de apararea antiaeriana siriana. Moscova a atribuit vina Israelului, in contextul in care avioane militare israeliene care efectuau raiduri in Siria au zburat in…