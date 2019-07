Anul acesta, ediţie jubiliară a Festivalului Internațional “Enescu și muzica lumii”

N.D. Păstrând tradiţia, Sinaia va fi gazdă, şi în acest an, a Festivalului Internațional “Enescu și muzica lumii”. Ediţia din acest an – a XX-a – este una jubiliară, manifestarea, care va începe pe data de 16 iulie, urmând… [citeste mai departe]