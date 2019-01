Stiri pe aceeasi tema

- Rachete cu o raza de acțiune pâna la 500 kilometri se afla acum la o distanța de 400 de kilometri de teritoriul ucrainean Rusia a lansat rachete Iskander și lansatoare în regiunile sale vestice. Potrivit imaginilor prin satelit realizate de Imagesat International…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT pentru azi, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 13:00, informeaza Administratia Prezidentiala. Inaintea sedintei este posibila o discutie intre presedintele Iohannis si premierul Dancila pe tema numirii celor doi ministri - Olguta Vasilescu…

- Rusia a trimis o corveta echipata cu rachete de croaziera Kalibr in baza navala de la Sevastopol, in provincia Crimeea, anexata de la Ucraina in anul 2014, informeaza agentiile de presa Unian si Tass. Corveta Orehovo-Zuievo a fost acceptata in serviciul Flotei militare ruse a Marii Negre in…

- Daca SUA pun capat Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si se doteaza cu un arsenal de rachete cu raza medie de actiune, Rusia va incepe sa produca arme similare, a declarat ieri liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a afirmat ca ”intelege” dorinta americanilor de a se retrage din…

- Rusia ține exerciții navale și cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre, deși in acest moment exista tensiuni in relația cu Ucraina și cu Occidentul din cauza capturarii a trei nave ucrainene langa coasta peninsulei Crimeea, transmite Reuters.

- ''Oferim Ucrainei un puternic sprijin politic si practic. Nu este un membru al NATO, dar sprijinim ferm suveranitatea si integritatea teritoriala'' a acestei tari, a reactionat Stoltenberg la sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles a ministrilor de externe din statele membre, dupa ce a fost intrebat…

- Federatia Rusa continua sa desfasoare echipamente militare in zona marilor Azov si Neagra care sa-i permita sa tina sub control navigatia in aceasta regiune, a declarat marti intr-o interventie la postul de televiziune UA TV purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…