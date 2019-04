Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa supravegheaza distrugatorul american USS Ross, inarmat cu rachete de croaziera Tomahawk, care a intrat duminica in apele Marii Negre, a informat luni Ministerul Apararii al Rusiei, transmite EFE. "Forte si mijloace ale Flotei Marii Negre supravegheaza permanent distrugatorul…

- Statele Unite au initiat joi, prin transferul a peste 300 de militari in Germania, o serie de teste privind noua strategie de mobilizare rapida a trupelor in Europa in scopul suplimentarii efectivelor pentru descurajarea unei posibile agresiuni a Rusiei, potrivit Mediafax.Peste 300 de militari…

- Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare in 2002 - permite celor 34 de tari semnatare a acordurilor Conferintei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa-si survoleze una alteia teritoriile pentru a observa activitatile militare si masurile de control al armamentului, potrivit…

- Rusia va riposta oricarei desfasurari de rachete nucleare americane cu raza ”intermediara” de actiune in Europa si va tinti atat tarile in care aceste rachete vor fi desfasurate, cat si Statele Unite, a amenintat, miercuri, in discursul sau anual in fata deputatilor si senatorilor, presedintele rus…

- Rusia este deschisa dialogului, dar nu va bate la usi inchise, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau anual sustinut miercuri in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului rus, cu referire la relatiile in prezent tensionate dintre Federatia Rusa si SUA, dupa retragerea…

- Un grup de nave din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra, intre care corveta 'Orehovo-Zuevo' si nava de recunoastere 'Ivan Hurs', a inceput marti o misiune de supraveghere neintrerupta a distrugatorului american USS Donald Cook, care a intrat in apele Marii Negre, informeaza agentia…

- Tratatul INF, semnat in 1987 de catre presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, si liderul sovietic Mihail Gorbaciov, interzice utilizarea unei serii intregi de rachete cu raza de actiune variind intre 500 si 5.000 de km. Rusia sustine ca insa scutul anti-racheta de la Deveselu ar incalca…

- Furnizorul de solutii in mediul digital Telus a anuntat, joi, ca va angaja peste 500 de persoane pana la finalul lunii iunie 2019, pentru a sustine extinderea operatiunilor sale din Romania. Majoritatea noilor angajaţi vor lucra pentru două branduri recunoscute - o platforma online prin care…