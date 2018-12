Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) in 60 de zile in cazul in care Rusia nu va reincepe sa respecte acordul, a transmis marti seara secretarul de Stat american, Mike Pompeo.

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa. Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii…

- ”Familiile victimelor sufera din cauza comportamentului Rusiei, care neaga in continuare orice implicare in doborare, refuza sa coopereze in ancheta si raspandeste dezinformarea”, a declarat avocatul familiilor Veeru Mewa. ”Rudele celor 65 de victime - 95 de persoane au fost ucise in total…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a avertizat luni, 19 noiembrie, ca țara sa va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF). Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii de la Moscova si a adaugat ca este…

- Intr-un articol stiintific, Sibkov afirma ca pentru a contracara eventuale agresiuni din partea Vestului, Moscova nu ar trebui sa intre intr-o competitie a rachetelor nucleare cu Washingtonul. Presedintele Academiei de Probleme de Geopolitica este de parere ca un eventual "raspuns asimetric" ar avantaja…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a anuntat sambata seara presedintele Donald Trump, acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987.