Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat misiunile de recunoastere in Marea Neagra si in Marea Baltica, afirma ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, avertizand ca Rusia si Belarus vor lua masuri pentru contracararea activitatilor NATO.

- Rusia este tot mai agasanta si incearca in forta sa se impuna in zona Marii Negre. Concret, avioanele de lupta rusesti sunt surprinse tot mai des de fortele NATO in proximitatea spatiului aerian al Romaniei, deci si al aliantei. Mai grav, Moscova a accelerat demersurile de modernizare si redimensionare…

- Rusia utilizeaza spatiul Marii Negre pentru proiectarea fortei militare in estul Mediteranei, a afirmat, potrivit agentiei Reuters, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in cursul unei conferinte internationale, scrie Mediafax."Federatia Rusa utilizeaza Marea Neagra pentru a proiecta forta…

- Dupa de pilotii britanici au interceptat inca doua avioane militare rusesti in proximitatea spatiului aerian al NATO, in Marea Neagra, Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca…

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, transmite Reuters. Acuzatia, formulata de ambasada rusa la…

- Avioane de vanatoare britanice, desfasurate in Romania la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, au interceptat joi deasupra Marii Negre un avion rusesc de patrulare maritima, in al doilea incident de acest fel survenit de la inceputul saptamanii, a anuntat vineri Ministerul britanic al Apararii, citat de…

- Extinderea capabilitatilor NATO pe flancul estic, inclusiv si mai ales in Romania, continua sa scoata din sarite Rusia. Alianta nord-atlantica impresureaza Moscova cu trupele amplasate de la Marea Baltica la Marea Neagra, iar Vladimir Putin vede cum „imperiul” pe care il conduce isi mareste granita…

- Rusia si Republica Centrafricana au semnat marti un acord de cooperare militara, dupa asasinarea a trei jurnalisti rusi care anchetau prezenta mercenarilor rusi in aceasta tara din Africa, careia Moscova ii furnizeaza arme si instructori militari, relateaza AFP si Reuters. Acest acord,…