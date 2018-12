Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aerospatiale ruse au lansat cu succes o racheta antibalistica imbunatatita pe poligonul de testare din Sari-Sagan, in Kazahstan, conform unui anunt facut sambata de Ministerul Apararii rus,...

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Vehiculul de lansare Soyuz-FG s-a ridicat vineri de la centrul spațial Baikonur din Kazahstan, pentru prima oara de la lansarea nereușita din octombrie, a raportat un corespondent Sputnik de la Centrul de Control al Misiunilor din Rusia din afara Moscovei.

- Astronautii Nick Hague (american) si Aleksei Ovcinin (rus) sunt in viata, dupa ce capsula Soiuz care ii transporta spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost nevoita sa efectueze o aterizare fortata joi din cauza unei defectiuni la motor survenite la scurt timp dupa decolare, au anuntat agentiile…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…