- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Rusia va continua sa bombardeze obiectivele militantilor din provincia siriana Idlib daca este nevoie, dar va deschide si coridoare umanitare pentru a permite plecarea civililor, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informeaza Reuters. Aflat la Berlin, Lavrov a spus ca fortele…

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters. Grecia a anuntat saptamana…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump sa nu incheie un acord unilateral cu Rusia in detrimentul aliatilor occidentali ai SUA, informeaza duminica Reuters. "Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia. De aceea este bine ca Washingtonul…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters, preia Agerpres."Avem o multime de…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, le-a declarat membrilor delegatiei Congresului american aflati in vizita la Moscova ca spera ca prezenta lor va ajuta la refacerea relatiilor intre cele doua legislative, transmite Reuters, preluata de agerpres. Delegatia de congresmeni se afla in…

