Rusia SPIONEAZĂ ”invizibil”. Demonstrație de forță - VIDEO Este vorba despre un avionul de lupta fara pilot (UAV) care poate fi folosit și pentru spionaj. Dotata cu tehnologie de ultima generație, drona a efectuat primu ei zbor. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE DRONA ”INVIZIBILA” A RUSIEI ȘI VEZI IMAGINI VIDEO DE LA PRIMUL EI ZBOR IN RUSIA CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE DRONA ”INVIZIBILA” A RUSIEI ȘI VEZI IMAGINI VIDEO DE LA PRIMUL EI ZBOR IN





Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baieții de la Fly Project au ajuns deja sa aiba un gold hit, un super succes care revine in forța dupa aproape 15 ani. Raisa, hitul Fly Project care a schimbat muzica romaneasca in anul 2005, se aude din nou in toate cluburile din țara, da tonul tuturor petrecerilor din Romania in vara asta, atat in…

- Aceste masuri au fost decise de catre Vladimir Putin, dupa doua zile de proteste fata de puterea de la Tbilisi, considerata prea prorusa. Aceste proteste, la care au luat parte mii de oameni, au fost declansate dupa ce un parlamentar rus a sustinut un discurs in Parlamentul georgian.

- Drona americana doborata de armata iraniana se afla in spatiul aerian al Iranului, afirma Nikolai Patrusev, seceretarul Consiliului prezidential de Securitate Nationala din Rusia, informeaza MEDIAFAX."Dispun de informatii de la Ministerul rus al Apararii conform carora drona se afla in spatiul…

- "SUA sustin ca nu exclud recurgerea la forta (...). Aceasta ar insemna o catastrofa pentru regiune. Aceasta ar provoca o escaladare a violentelor si o crestere a numarului de refugiati", a declarat Putin in timpul sedintei anuale de intrebari-raspunsuri cu cetatenii rusi, transmisa in direct la televiziune.…

- Sute de romi au fost evacuați cu forța dintr-un sat din vestul Rusiei, a recunoscut șeful consiliului local, masura fiind luata dupa ce un rus a fost ucis, iar altul este in coma, scrie Guardian.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, face apel la functionarii publici, la colaboratorii structurilor de forta, la militari, sa lanseze procesul de transmitere pasnica a puterii si in fiecare minister, departament, agentie, sa fie luate decizii de recunoastere a noului Guvern, iar acestea sa…

- Azi dupa-amiaza, la Casa de cultura a sindicatelor din cemntrul municipiului Satu Mare, a avut loc prezentarea de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a listei candidaților acestui partid pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Pe aceasta lista se afla, pe poziția a patra, și fostul…

- CFR Cluj a fost acuzata, in mod repetat, ca are un aranjament cu Sepsi de a batut formatia din Sfantul Gheorghe peste tot in acest sezon. Totusi, la ce au aratat Hadnagy si colegii sai in ultima perioada, pare ca acuzele la adresa clujenilor sunt nedrepte.