- Lidera opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden, in timp ce presedintele…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Presedintele american Donald Trump a discutat, in convorbirea telefonica avuta pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, si despre investigatia pentru coruptie desfasurata de autoritatile de la Kiev impotriva fiului fostului vicepresedinte american Joe Biden si care ar fi fost oprita…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri ca înaintea unei eventuale reveniri la formatul G8 este necesara o consultare cu toate statele care fac parte din actualul G7, potrivit Mediafax care citeaza TASS. Declarațiile oficialului rus vin în contextul…

- Donald Trump a declarat vineri ca noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitat la Casa Alba, si ca va efectua o vizita in SUA foarte curand, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o intalnire cu reporterii acreditati la Casa Alba, presedintele american a spus ca el crede ca…