- "Pe 22 ianuarie 2019, in regiunea Murmansk, dupa un zbor de antrenament avionul Tu-22M3 a avut o aterizare complicata din cauza unor puternice caderi de zapada (...) A fost distrus", a indicat armata rusa, citata de agentiile de presa.Armata a precizat ca "doi membri ai echipajului au murit"…

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat prin telefon cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, despre situatia din Siria, informeaza agentiile de stiri Associated Press si Tass, potrivit Mediafax.In cursul conversatiei telefonice, Vladimir Putin si Benjamin Netanyahu "s-au concentrat…

- Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele iranian Hassan Rouhani au inceput joi, la Ankara, discutii referitoare in principal la conflictul din Siria, unde tarile lor se numara printre actorii-cheie, relateaza AFP preluata de Agerpres Intalnirea fusese programata inaintea anuntului…

- Decizia de retragere a trupelor americane din Siria creeaza perspectivele unei reglementari politice a conflictului din aceasta tara, a transmis miercuri agentia de presa rusa TASS, care citeaza o declaratie a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Rusia refuza sa stabileasca un "termen limita" pentru negocierile privind Siria, acuzandu-i pe cei care sunt favorabili acestei idei ca doresc sa saboteze procesul de la Astana, a declarat vineri la Roma ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza AFP. "Nu cred in termenele limita artificiale",…

- Armata turca a bombardat duminica pozitii in nordul Siriei ale unei militii kurde ce este sustinuta de catre SUA, dar care este considerata drept ''terorista'' de catre Ankara, relateaza AFP. La o zi dupa un summit Turcia-Rusia-Franta-Germania privind Siria ce a avut loc la Istanbul, artileria…