Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Apararii din statele membre NATO, reuniti la Bruxelles, si-au exprimat ingrijorarea fata de continuarea de catre Rusia a dezvoltarii si dislocarii sistemului de rachete SSC-8, prin incalcarea Tratatului INF, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Conform sursei…

- Ministerul rus al Apararii a propus, joi, SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat purtatorul de cuvant al ministerului, generalul maior Igor

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat, joi, ca scutul de la Deveselu este o structura militara cu caracter strict defensiv, precizarea venind in contextul in care Ministerul rus al Apararii a propus SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta…

- "As vrea sa folosim termenul 'provocari', nicidecum 'amenintari', din partea Rusiei, pentru ca nu vorbim in acest moment de amenintari care sa afecteze securitatea Romaniei, ci vorbim de provocari cum ne-a obisnuit Rusia in ultima perioada. Am spus si astazi in cadrul conferintei la care am fost…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters preluata de Agerpres. "Din pacate, Statele…

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters. "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult…

- "Avem astazi in Comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru a ne oferi cateva aspecte in ceea ce priveste conflictul din Marea Azovului, intre Rusia si Ucraina", a anuntat presedintele Comisiei, Liviu Brailoiu, la inceputul audierii ministrului. Tensiunile s-au amplificat…