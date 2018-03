Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritatilor Republicii Moldova vine in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie, care califica atacul de la Salisbury drept o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international,…

- Ambasada Rusiei la București a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomați ruși, se afirma într-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentanței diplomatice. "În legatura cu numeroasele întrebari…

- Premierul britanic Theresa May a spus luni ca mai mult de 130 de persoane ar fi putut fi expuse agentului neurotoxic de tip militar folosit pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul Salisbury, la inceputul acestei luni, transmite Reuters. "Apreciem ca mai mult de 130…

- Deciziile unor tari din cadrul Uniunii Europene si Statelor Unite de a expulza diplomati rusi reprezinta "erori", iar Rusia va raspunde simetric la aceste "provocari", avertizeaza Administratia Vladimir Putin. "Regretam puternic deciziile a numeroase tari de a expulza diplomati rusi; ne…

- Cel puțin 10 state membre vor anunța luni expulzarea diplomaților ruși, conform unor declarații pe surse acordate la finalul Consiliul European. In cadrul summitului, liderii țarilor UE au confirmat evaluarea Marii Britanii, potrivit careia atacul de la Salisbury a fost comandat de Moscova, dar au convenit…

- La aproape 3 saptamani de la atacul chimic din Marea Britanie, banca din Salisbury pe care au fost gasiti agentul rus si fiica lui a fost demontata, impachetata si luata de anchetatori.Potrivit politiei, scaunul e o potențiala proba in ancheta privind tentativa de asasinare.

- Utilizarea unei substante neuro-toxice pe teritoriul Marii Britanii si foarte probabila implicare a Rusiei in acest caz este unul dintre subiectele aflate pe agenda summitului UE care se desfasoara la Bruxelles.

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Presedintii din Franta si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, au discutat miercuri despre modalitatile de solutionare a disputelor comerciale si despre reactia fata de Rusia dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie, anunta Casa Alba.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Replicile taioase intre Moscova si Londra continua, in contextul otravirii unui fost agent rus exilat in Marea Britanie cu o substanta neurotoxica, ministrul rus de Externe ameninand ca va pune in aplicare principiul reciprocitatii. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a amenintat, miercuri,…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Atacul rusesc cu arme chimice de la Salisbury a fost mai mult decat o crima: a fost o greseala. Rusia a demonstrat chiar si celor din Vest care mai aveau rezerve in acest sens ca este un „rogue state“ si ca ne aflam intr-un nou Razboi Rece.

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca Alianta nu isi doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, adaugand ca sustine pozitia Marii Britanii in scandalul izbucnit dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza France 24.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Bogația rușilor instariți, care s-au mutat in Marea Britanie, și-au trimis acolo copiii, au investit in imobiliare sau pur și simplu și-au ferit banii in active din UK se afla sub serioasa amenințare. Pe parcursul ultimelor decenii, zeci de mii de bogați din Rusia au și-au cumparat in Marea Britanie…

- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Liderii din Marea Britanie, Franta, Germania si SUA au publicat o delcaratie comuna in care blameaza Rusia pentru atacul cu agentul neurotoxic din Salisbury, scrie The Independent. Tarile au declarat ca...

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Intrebat de presa din Rusia daca expulzarile vor avea loc, Lavrov a spus: "Absolut. In curand. Va promit”. De asemenea, Lavrov a sustinut ca abordarea Marii Britanii este un rezultat al problemelor Guvernului in privinta Brexitului. Conform rapoartelor, ministrul rus de Externe ar fi…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Ambasadorul SUA la Natiunile Unite, Nikky Haley, a declarat miercuri ca Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul chimic din Marea Britanie asupra fostului spion rus si a fiicei sale. De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui sa ia masuri, mai spune aceasta, potrivit…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Administratia Vladimir Putin a atentionat, marti seara, Marea Britanie, transmitandu-i recomandarea de a nu ameninta o "putere nucleara" precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus.

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Rusia are termen pana la noapte sa gaseasca o explicație pentru faptul ca un gaz neurotoxic produs de ruși a fost folosit in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Premierul Theresa May a declarat, luni, ca este “foarte probabil” ca…

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Cu doua luni inainte de casatoria cu printul Harry, Meghan Markle a fost „rapita“ de serviciile secrete britanice. Actiunea face parte dintr-un exercitiu dur de pregatire de care au parte toti membrii familiei regale a Marii Britanii, cu exceptia reginei.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca cinci cetateni rusi au murit in urma unui atac efectuat de SUA in provincia siriana Deir el-Zor, insa a adaugat ca acestia nu faceau parte din personalul militar rus. Atacul a avut loc la data de 7 februarie,…

- Mai multi cetateni rusi au murit in cursul luptelor de saptamana trecuta din estul Siriei, unde coalitia coordonata de SUA a bombardat forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat organizatii din Rusia.

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson. "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc…