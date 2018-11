Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ucrainei a aprobat, luni seara, decretul presedintelui Petro Porosenko privind instituirea Legii martiale si initiativa de organizare in mod anticipat a alegerilor prezidentiale, informeaza presa de la Kiev.

- Un proiect de lege initiat pe loc a fost aprobat de 276 de deputati, in timp ce majoritatea era de 226, in cadrul unei sedinte tensionate in prezenta presedintele Petro Porosenko si a premierului Volodimir Groisman. Aceasta decizie, fara precedent de la proclamarea independentei fostei republici…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

