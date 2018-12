Rusia si Turcia vor tine discutii la nivel inalt, privind situatia din Siria, in viitorul apropiat, a informat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass, informeaza Mediafax.

"Intalnirea cu o delegatie turca este organizata in prezent. Discutiile la nivel inalt privind Siria s-ar putea desfasura in Moscova in viitorul apropiat", a informat Ministerul.

Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat marti ca intentioneaza sa calatoreasca la Moscova pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din Siria.

