Rusia si Serbia organizeaza exercitii aeriene comune in perioada 1-5 octombrie pe teritoriul Republicii Sarbe, la care vor participa avioane de lupta MiG-29 si elicoptere Mi-8, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa TASS, aceste aplicatii intervenind la doua zile dupa ce presedintele sarb Aleksandar Vucic plasase armata in stare de alerta maxima in urma desfasurarii unui comando de trupe speciale kosovare in apropiere de granita dintre cele doua entitati, potrivit newsru.com.



'Aviatori ai armatei aerului a Rusiei si ai fortelor aeriene si antiaeriene…