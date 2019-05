Rusia şi Japonia îşi dispută Insulele Kurile. Sunt divergenţe "foarte semnificative" Intre Rusia si Japonia se mentin divergente 'foarte semnificative' cu privire la problema insulelor Kurile, revendicate de cele doua tari, a afirmat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP.



Inaintea unei intalniri la Moscova cu omologul sau japonez Taro Kono, seful diplomatiei ruse a apreciat ca discutiile anterioare au permis celor doua tari sa-si expuna punctele de vedere.



'Sper ca aceste negocieri si aceste consultari ne vor permite sa intelegem mai bine divergentele noastre, chiar daca aceste diferente raman inca foarte semnificative', a afirmat Lavrov,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…

- Presedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonica cu premierul japonez Shinzo Abe, cu care a discutat inclusiv despre recentele teste balistice ale Phenianului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Ulterior, premierul Japoniei a declarat presei ca Washington si Tokio intentioneaza…

- Primul an de dupa Revoluție, 1990, a fost marcat de ample manifestații de strada. A existat atunci un slogan strigat de protestatari, pe care atunci nu l-am ințeles: „Nu ne vindem țara!“ In naivitatea mea, nu prea ințelegeam ce e de vandut, ce e de dat. A trebuit sa treaca ani, mulți ani, pentru a ințelege…

- Sase marinari au fost rapiti de catre pirati care au atacat un petrolier in largul coastelor Nigeriei, a anuntat joi Biroul Maritim International (BMI), citat de AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Kim Jong-un, despre vizita in Rusia: 'Este o mare bucurie. As dori sa imi ofer gratitudinea…

- Japonia a comemorat luni victimele tragediei petrecute in urma cu opt ani, la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima, provocand moartea a aproximativ 18.500 de persoane, relateaza AFP. Victimelor le-a fost…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu este asteptat miercuri la Moscova, pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin asupra mijloacelor menite, in opinia sa, sa "impiedice Iranul sa se inradacineze" in Siria, informeaza AFP. "Din punctul nostru de vedere, discutiile se vor concentra…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca premierul Japoniei, Shinzo Abe, l-a nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în legatura cu inițierea dialogului cu Coreea de Nord, informeaza agenția The Associated Press citata de Mediafax.Totodata, Trump a afirmat ca se îndoiește…

- Vorbind la o dezbatere din cadrul comisiei bugetare din camera inferioara a parlamentului japonez, premierul Shinzo Abe a spus ca incheierea unui tratat de pace cu Rusia depinde de delimitarea frontierei „teritoriilor de nord”. Astfel, autoritațile nipone definesc cele patru insule Kurile – Kunashir,…