Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Iranul au semnat un protocol de cooperare militara care include posibilitatea efectuarii de exercitii navale comune in Stramtoarea Hormuz, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Marea Britanie, potrivit Mediafax. Comandantul Fortelor Navale iraniene a anuntat ca Rusia si Iranul vor…

- Cei 23 de membri din echipajul petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat astazi autoritatile portuare din provincia Hormozgan. Directorul Organizatiei maritime si portuare iraniene din provincie, Allahmorad…

- "Daca europenii si americanii nu vor sa actioneze in conformitate cu angajamentele lor, noi, prin diminuarea angajamentelor noastre, vom contrabalansa aceasta situatie si vom reveni la situatia de acum patru ani", a spus purtatorul de cuvant Behrouz Kamalvandi, citat de agentia de presa iraniana…

- "Nu a existat nicio confruntare cu nave straine, inclusiv cu britanice, in timpul ultimelor 24 de ore", a transmis armata de elita iraniana, ca reactie la declaratia guvernului britanic conform careia trei nave iraniene "au incercat sa impiedice trecerea unei nave de comert" britanica in Golf.Potrivit…

- Statele Unite acuza Iranul ca incearca sa obțina bani de la comunitatea internaționala in mod ilegal prin incalcarea acordului nuclear din 2015, semnat cu marile puteri din P5+1 (SUA, Franța, Marea Britanie, Rusia, China și Germania), relateaza Mediafax citand site-ul agenției Dpa.

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Fostul președinte Traian Basescu a analizat și subiectul lansat de președintele Franței, Emmanuel Macron, privind inființarea unei armate europene. ”Și daca presupunem ca maine Uniunea Europeana are propria ei armata este extrem de vulnerabila in fața Rusiei. Nu pentru ca armata Federației…