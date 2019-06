Stiri pe aceeasi tema

- Klimkin a indicat ca a transmis acest avertisment omologilor sai occidentali in discutiile avute duminica seara si luni la Bruxelles. 'Daca veti accepta (ridicarea presiunii sanctiunilor), asa cum doresc cateva tari, voi iesi in aceeasi zi si voi spune ca nu mai exista niciun fel de "Minsk" si nu…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o…

- Fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care s-a refugiat din 2014 la Moscova in urma uriasei miscari de contestare care a adus fortele prooccidentale la putere la Kiev, ar dori sa se intoarca in Ucraina dupa plecarea din functia de presedinte a lui Petro Porosenko si instalarea noului sef…

- ”In urma cu cinci ani, Uniunea Europeana și Statele Unite au intervenit in afacerile interne ale Ucrainei și au provocat și susținut o lovitura de stat neconstituționala, prin savarșirea unei infracțiuni internaționale”, a declarat ministrul rus de externe Serghei lavrov, la o conferinta sustinuta…

- Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.Principala prioritate pentru cele 29 de state membre…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…