Stiri pe aceeasi tema

- Estonia si Rusia au facut sambata un schimb de spioni la frontiera, a informat seful serviciilor de securitate estoniene, Arnold Sinislau, citat de AFP. Potrivit acestuia, "Estonia a trimis inapoi in Rusia un spion care a comis o infractiune aici", iar in schimb Rusia a permis intoarcerea in tara…

- Intr-un eveniment care aduce aminte de primii ani de dupa caderea Uniunii Sovietice, Estonia si Rusia au facut sambata un schimb de spioni la granița. Informația a fost facuta de seful serviciilor de securitate estoniene, Arnold Sinislau, citat de AFP.

- Poliția rusa nu va mai avea dreptul sa ii aresteze pe judecatorii care comit infracțiuni in trafic, nici macar daca aceștia conduc in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier intrat in vigoare pe 9 februarie, scrie ziare.com.

- Site-ul care ofera cele mai oneste și mai obiective ratinguri ale caselor de pariuri din Europa a implementat un proces de rebranding pentru a alinia identitatea companiei cu filozofia de business, principiile și valorile dupa care se ghideaza. Astfel, intelbet.ro devine legalbet.ro – totul…

- Peste 20 de tone de mere moldovenești au fost întoarse din Rusia în urma verificarilor efectuate la punctul de control „Krupeț” din regiunea Kursk, transmite IPN. Potrivit Serviciului Federal de Supraveghere Veterinara și Fitosanitara, lotul a fost returnat pentru…

- FIFA a lansat investigatii in cazul a doi fotbalisti rusi, Ruslan Kambolov de la Rubin Kazan si Ivan Kniazev, fost la Ural Ekaterinburg, banuiti ca s-au dopat, informeaza lequipe.fr. Viceprim-ministrul rus Vitali Mutko, insarcinat cu supravegherea activitatilor legate de organizarea Cupei Mondiale…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad. Motiv pentru o reacție dura, in primul rand de la Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, dar și pentru reacții nepublice la nivelul liderilor țarilor potențial vizate.

- Planul de a suplimenta cu o noua racheta de croaziera arsenalului nuclear al SUA vizeaza obținerea unui efect de parghie in negocierile cu Rusia, a declarat secretarul american al Apararii, James Mattis, potrivit Radio Liberty. Washingtonul incearca astfel sa convinga Moscova sa opreasca incalcarea…

- Legenda fotbalului olandez, Ronald Koeman este noul selectioner al "Portocalei Mecanice"!Tehnicianul in varsta de 54 de ani,il va inlocui pe Dick Advocaat, care a fost demis anul trecut dupa ratarea calificarii la mondialul din Rusia.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire a generalului Paul Selva, vicepresedintele The Joint Chiefs of Staff, pe tema scenariilor referitoare la posibilele razboaie cu Rusia si China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenti pe scena internationala.Adevarul:…

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Un profesor din Rusia, care s-a plans premierului de salariile mici din domeniul invațamantului, a fost concediat. Acesta lucra de peste 40 de ani in domeniu, dar acest lucru nu a contat. Profesorul Viktor Makarenko i-a cerut premierului Dmitry Medvedev sa dea o explicație publica…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP, informeaza agerpres.ro. "De la prima lectura,…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Conform unui decret publicat joi seara, Dmitri Medvedev permite Ministerului rus al Apararii sa utilizeze un aeroport civil situat pe Insula Iturup pentru stationarea avioanelor militare ruse.Insula, numita Etorofu in japoneza, se numara printre teritoriile ocupate de fortele sovietice…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- FSB a publicat un proiect de decret prezidențial care prezinta „Bazele politicii de frontiera de stat a Federației Ruse”. In document se afirma ca Rusia nu are nicio pretenție teritoriala fața de alte țari și respinge oricare dintre pretențiile lor. Incercarile de a schimba frontiera de stat reprezeinta…

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Schimb la comanda superputerii lumii: BILL CLINTON DUPA DEPUNEREA JURAMINTULUI, AL 42-LEA PRESEDINTE AMERICAN OCUPA SALONUL OVAL DIN CASA ALBA • 15.000 de ziaristi au urmarit si relatat evenimentul • Clipe de armonie…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera au înregistrat mai multe acțiuni ilegale pe parcursul a 24 de ore. …

- Mai intai a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mica natiune de la granita de est a UE, s-a transformat dintr-o fosta republica sovietica intr-una dintre cele mai digitalizate tari din UE. In ultimele sase luni ale anului trecut a detinut presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Un uriaș zid de gheața, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia și China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real, scrie jurnalul.ro.

- Ucraina și separatiștii „republicilor populare“ Donețk și Lugansk, sprijiniti de Rusia, au realizat astazi un schimb de prizonieri, anunta Interfax. Procedura a fost amanata cu aproape doua ore fața de ințelegerea avuta. Deși autocarele cu prizonierii au ajuns la timp la punctul de control „Maoorskoe”…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…

- Ucraina introduce, incepind cu ziua de astazi, sistemul controlului biometric la toate punctele de frontiera cu Federația Rusa. Inițial, sistemul autentificarii participanților la traficul transfrontalier are loc in regim de testare, pina la introducerea deplina a acestuia la toate punctele de trecere…

- Se pare ca separatistii din Donbas si autoritatile din Ucraina au dat-o la pace. Nu este vorba despre pace, ci despre un schimb de prizonieri. Autoritațile ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas au cazut de acord asupra unui amplu schimb de prizonieri, care urmeaza sa aiba loc pe…

- Alexander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) a declarat ca 137 de ofiteri de informatii al unor servicii speciale straine si agentii lor au fost condamnati in Rusia in ultimi cinci ani, potrivit agentiei Tass.

- Un total de 137 de ofiteri de informatii au unor servicii speciale straine si agentii lor au fost condamnati in Rusia in ultimi cinci ani, a declarat Alexander Bortnikov, Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Tass.

- În perioada 11 - 17 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 331 242 traversari, dintre care un numar de 201 600 treceri ale cetațenilor R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 86 138 traversari, fiind semnalat un numar…

- În ultimele 24 de ore cinci cetațeni moldoveni au primit refuz de intrare în Federația Rusa, iar alți patru conaționali au fost deportați din Uniunea Europeana, trasnmite stirilocale.md Potrivit Poliției de Frontiera, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit…

- Au trecut zece ani de cand jurnalista Natalia Morari a publicat un articol car i-a "schimbat viața". Este vorba despre o investigație publicata pentru New Times despre schema "neagra" de finanțare a partidelor din Rusia, care participau atunci la alegerile parlamentare din 2 decembrie 2007. Kremlinul,…

- Achiziție de marca a echipei de hochei a Brașovului : Kirill Knyazev. S-a nascut in Rusia, la Izhevsk, in 1983, este atacant și joaca predilect pe postul de aripa stanga. Are o experiența mare in Kontinental Hockey League, cea mai puternica liga din Europa și Asia, jucand peste 330 de meciuri, la șapte…

- Pe 19 decembrie, cinci terenuri situate in intravilanul comunei Barnova, proprietatea omului de afaceri Mihai Țibucanu, sunt scoase la licitație de catre un executor Considerat in urma cu numai cațiva ani drept unul dintre cei mai de succes tineri oameni de afaceri, Mihai Țibucanu simte acum gustul…

- Ioan Stanomir, prof.univ.dr. al Facultații de Științe Politice din cadrul Universitații din București „Succesul ultim al comunismului este acela ca are capacitatea de a seduce, chiar daca nu mai exista fizic“ – așa și-a inceput profesorul Ioan Stanomir conferința susținuta in 6 decembrie, la Universitatea…

- PDM isi exprima dezaprobarea fata de actiunile provocatoare de hartuire si persecutie politica la care sint supusi in continuare, de catre Federatia Rusa, reprezentantii partidului si oficiali ai Guvernului si Parlamentului. PDM informeaza ca in ultimul an au fost intentate zeci de dosare de urmarire…

- Potrivit BBC News online, masura implica faptul ca respectivele entitati media servesc interesele unui guvern strain, astfel ca acestea vor trebui sa-si declare sursele de finantare.Legea a fost adoptata rapid de Parlamentul Rusiei in doar doua saptamani si a fost promulgata de presedintele…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- Preafericitul Daniel a fost primit, sâmbata, de Kirill, capul Bisericii Ruse. Daniel se afla în Rusia, alaturi de capii altor biserici ortodoxe, la invitația șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, în prima vizita de acest fel a unui patriarh

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Cei doi oficiali vor aborda mai multe subiecte, precum situatiile tensionate din Siria, Ucraina si Coreea de Nord, dar si confiscarea de catre SUA a unor proprietati diplomatice ruse. Tot vineri, Serghei Lavrov a catalogat drept regretabila declaratia facuta de catre Rex Tillerson prin care…

- Fostul lider al separatiștilor transnistreni, Evgheni Șevciuk, a fost dat în cautare de comitetul de investigație de la Tiraspol, transmite publika.md Acesta figureaza în șase dosare si este cercetat pentru care corupție, delapidarea banilor din bugetul regiunii și reținerea…

- "La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii", a declarat joi premierul Mihai Tudose. Intrebat daca va fi si Liviu Dragnea in tribuna, Tudose a spus: "Eu cred ca este in tribuna, asa stiu, a fost invitat". Atat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Avarie de proportii la o magistrala de apa calda din estul capitalei Rusiei, Moscova. Opt oameni au fost raniti in urma incidentului. Victimele s-au ales cu diverse arsuri, iar una dintre ele a fost internata in stare grava.

- "Presedintele Trump l-a sunat pe presedintele chinez Xi in aceasta dimineata si i-a spus ca am ajuns in punctul in care China trebuie sa opreasca livrarea de petrol catre Coreea de Nord. Multe tari au facut sacrificii economice si politice majore prin intreruperea legaturilor cu Coreea de Nord.…

- Doua femei din Federația Rusa, care ar fi jurnaliste, au fost intoarse pe Aeroportul din Chișinau. Motivul a fost faptul ca inițial ar fi declarat un alt scop al vizitei, decat cel adevarat, a confirmat ofițerul de presa al Poliției de Frontiera.

- Rusia vrea sa realizeze pe linia de contact din Donbas noua frontiera dintre Rusia și Ucraina, a declarat Leonid Kucima, fostul presedinte la Ucrainei, si reprezentantul Kievului in grupul de contact tripartit pentru pacificarea Donbasului. Comentand cu privire la conversația consilierului prezidențial…

- Doua persoane au fost retinute in urma unei razii a politistilor de frontiera la Oravita. Oamenii legii au fost anuntati ca in autogara din Oravita se afla doua persoane dezorientate care se pare ca nu cunosc limba romana, astfel ca in cateva minute un echipaj al politistilor i-a luat la intrebari.…