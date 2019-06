Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a deplasat miercuri in Rusia pentru a marca „o noua era a cooperarii” si a consolida legaturile economice intre cele doua tari, conform CNA preluata de Agerpres.Xi va ajunge miercuri dupa-amiaza la Moscova si va discuta la Kremlin cu presedintele rus Vladimir…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca intenționeaza sa se întâlneasca cu omologii sai din Rusia și China, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, la Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, din perioada 28–29 June 2019, relateaza Mediafax.…

- Printre țarile respective figureaza inclusiv Statele Unite și Coreea de Sud. Nu sunt semnatare ale documentului – redactat de Franta – nici Rusia și nici China. Surse diplomatice, citate de France Presse și «Les Echos», releva ca circa 15 state au cerut sa semneze documentul dupa ultimele noi teste…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri seara ca a avut o conversatie "foarte productiva" cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin."Am avut o conversatie lunga si foarte buna cu presedintele Putin din Rusia. Asa cum am spus mereu, cu mult inainte de a incepe vanatoarea de vrajitoare,…

- Presedintii din Rusia si China, Vladimir Putin si Xi Jinping, au catalogat, in cursul unei intrevederi desfasurate in Beijing, drept inacceptabile presiunile Statelor Unite in sensul inlaturarii Administratiei din Venezuela, anunta Kremlinul, conform agentiei de presa Tass, citata de Mediafax."In…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Reuters potrivit mediafax. Vladimir Putin și Kim Jong-Un…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, este așteptat sa participe la reuniunea Consiliului Arctic din 6 mai, în Finlanda, într-o demonstrație de angajament a Washingtonului fața de regiune, pe fondul preocuparii în creștere a SUA cu privire la interesele Chinei, a declarat vineri…