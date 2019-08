Rusia și China cer convocarea Consiliului de Securitate ONU după testul cu rachetă efectuat de SUA Rusia și China cer convocarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) dupa ce Statele Unite au lansat recent o racheta de croaziera cu raza intermediara de acțiune, primul test de acest fel efectuat de forțele americane dupa retragerea din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), potrivit Mediafax. Potrivit unui document vazut de reporterii agenției Reuters, Rusia și China cer convocarea consiliului în legatura cu "afirmații ale oficialilor americani privind planurile de a dezvolta și instala rachete cu raze medii de acțiune". Oficialii de la Beijing… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

