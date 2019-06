Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- Obiectivul este de a imbunatati conexiunile prin internet si de telefonie mobila, a subliniat Maduro, in declaratii difuzate vineri de postul Telesur."Am ordonat sa se faca o investitie impreuna cu fratii nostri chinezi si tehnologia Huawei... si a tuturor companiilor ruse, pentru a creste…

- Ramon Rangel, care se prezinta drept un general din cadrul aviatiei venzuelene, a denuntat duminica faptul ca Guvernul lui Maduro este controlat de ”dictatura comunista” din Cuba - unul dintre aliatii liderului socialist, alaturi de China si Rusia.”Trebuie sa gasim un mijloc de a ne debarasa…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…

- Venezuela este din nou in bezna dupa ce curentul s-a intrerupt in cea mai mare parte a cartierelor capitalei și in mai multe orașe mari din vestul tarii. Aeroportul Internațional Simon Bolivar din Caracas este in bezna, noteaza BBC. Aceasta este a doua oara cand venezuelenii raman in intuneric in ultimele…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au cerut joi eliberarea imediata a ''sefului de cabinet'' al presedintelui interimar venezuelean autoproclamat Juan Guaido, dupa arestarea lui in cursul noptii trecute de catre serviciile de informatii ale Venezuelei, relateaza AFP. ''SUA…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro va vizita Casa Alba pe 19 martie și se așteapta sa discute inclusiv despre situația din Venezuela, cu președintele american Donald Trump, a aratat Casa Alba într-o declarație citata de Reuters.Bolsonaro este un fost capitan al armatei braziliene, care…