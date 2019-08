Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul federal pentru Supervizarea Comunicațiilor din Rusia (Roskomnadzor) a cerut oficial companiei Google sa înceteze promovarea &"evenimentelor ilegale de masa&" pe platforma sa video Youtube, relateaza Reuters, citata de RFI Romania.

- In ultimele saptamani, Rusia a reclamat protestele anti-rusesti din Georgia, iar luni a condamnat un discurs al unui prezentator de televiziune gruzin care i-a adresat obscenitati presedintelui Vladimir Putin. Moscova considera ca a fost vorba de o provocare inacceptabila din partea fortelor politice…