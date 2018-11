Directorul Serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), Igor Korobov, a decedat miercuri la 63 de ani in urma unei "boli grave", a informat joi o sursa din ministerul Apararii citata de agentia TASS, transmite EFE.



Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa.



Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru incercarea de a se amesteca in alegerile prezidentiale din…