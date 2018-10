”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.



Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de a asigura apararea in fata oricarei eventuale amenintari, a subliniat el.



Putin a facut aceste declaratii in ziua in care NATO a lansat, in Norvegia, cele mai vaste manevre militare de la Razboiul Rece si pana in prezent, la care participa aproximativ 55.000 de militari.



El s-a exprimat,…