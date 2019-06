Stiri pe aceeasi tema

- Moscova se teme ca un nou conflict ar putea incepe in Golful Persic si lanseaza un apel tuturor partilor sa se ocupe 'in mod direct' de stabilizarea situatiei in regiune, relateaza joi agentia de presa RIA Novosti potrivit Agerpres. 'Mai este timp sa ne oprim, sa reevaluam (situatia), sa prevenim…

- Planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare in Orientul Mijlociu are rolul de a genera un conflict militar cu Iranul, a acuzat marti Administratia Vladimir Putin, indemnand Washingtonul si Teheranul sa dea dovada de reticenta, potrivit mediafax."Actiunile de acest fel nu pot…

- In plus, tribunalul moscovit Presnenski l-a condamnat pe colonelul Dmitri Zaharcenko, fost responsabil al unui departament al Agentiei ruse pentru lupta impotriva criminalitatii economice, la plata unei amenzi in valoare de 117 milioane de ruble (1,6 milioane de euro), a relatat agentia de presa…

- Rusia a refuzat sa-i acorde viza de intrare pe teritoriul sau fostului subsecretar de stat american pentru afaceri euroasiatice Victoria Nuland, au relatat joi seara agentia de presa rusa RIA Novosti si cotidianul Kommersant, citand surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova. Responsabili…

- Fosta campioana olimpica Alina Kabaeva, in varsta de 36 de ani, care ar avea de aproape 20 de ani o idila - un subiect tabu in Rusia si despre care presa nu scrie nimic - cu Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, ar fi nascut la 7 mai doi baieti gemeni la centrul Spitalicesc Kulakov din Moscova…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Moscova urmareste cu atentie amplasarea sistemelor de aparare antiracheta a SUA THAAD in Romania, Rusia are mai multe semne de intrebare in legatura cu scopurile acestei desfasurari, a declarat viceministrul rus al Afacerilor Externe, Aleksndr Grusko, citat de RIA Novosti. “Urmarim cu mare atentie.…

- Valentina Tolkunova a murit la varsta de 64 de ani. Cantareata din Rusia suferea de o boala cumplita si medicii au incercat tot posibilul sa o salveze. Din nefericire, s-a stins din viata pe 24 martie 2019, dimineata. Valentina Tolkunova era cunoscuta pentru piesele sale din perioada sovietica.…