- Agentia spatiala Roscosmos si Academia Rusa de Stiinte (ACR) considera necesara inceperea instruirii unor juristi care sa poata apara interesele Rusiei in cazul unor dispute teritoriale pe Luna, informeaza miercuri EFE preluata de Agerpres. 'Consideram esentiala dezvoltarea unui plan de asistenta…

- Alerte cu bombe vizeaza peste 60 de cladiri din orasul Moscova si regiunea Moscova, din Rusia. 60 de cladiri din orasul Moscova, capitala Rusiei, si 25 de cladiri din regiunea Moscova, sunt verificate de cainii special dresati in depistarea bombelor si de catre echipele de genisti, politie si pirotehnisti,…

- Ministrul apararii din Germania, Ursula von der Leyen, are programata pentru luni o vizita la trupele Bundeswehr-ului detasate in Lituania in cadrul efortului NATO de descurajare a Rusiei, ca urmare a crizei din Ucraina in 2014, potrivit dpa. Aceasta vizita este umbrita de noile tensiuni intre NATO…

- Rusia intentioneaza sa transporte cosmonauti si turisti pe Statia Spatiala Internationala (ISS) in cadrul unor zboruri ce vor avea durate mai mici decat cele ale unor curse regulate cu avionul intre Moscova si Bruxelles, informeaza DPA luni. Aceasta performanta va fi testata in luna martie…

- Departamentul de Stat al SUA a declarat ca, pentru a salva Tratatul INF (privin forțele nucleare intermediare), Rusia trebuie fie sa scape de sistemul de rachete 9M729, fie sa-l modifice, transmite Reuters. „Fie ca scapați de sistem, fie il modificați astfel incat sa nu depașeasca intervalul [permisibil]”,…

- Viitoarea misiune a Rusiei catre Luna va include si o verificare a faptului daca SUA au ajuns intr-adevar pe Luna in 1969, a declarat sambata seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, informeaza dpa.Raspunzand unei intrebari daca NASA a aselenizat intr-adevar in urma cu cinci…

