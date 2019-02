Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova a anuntat vineri ca in urma cercetarilor preliminare efectuate in cadrul unui dosar penal s-a depistat ca Vlad Plahotniuc si Veaceslav Paton, cetateni ai Republicii Moldova care detin si cetatenia rusa, ar fi implicati in operatiuni valutare ilegale cu anvergura…

- Blocati intre Rusia si Uniunea Europeana (UE), divizati in ceea ce priveste orientarea pe care trebuie sa o ia tara lor, moldovenii se vor prezenta duminica la urne pentru a-si alege deputatii, sub ochiul atent al Kremlinului, noteaza AFP vineri, intr-un comentariu. Una dintre tarile cele mai sarace…

- La data de 24 februarie 2019, in Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, concomitent cu referendumul republican consultativ (Care va avea doua intrebari privind reducerea numarului de deputati, de la 101 la 61, si posibilitatea revocarii acestora in cazul neindeplinirii obligatiilor).

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat faptul ca nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu, in ciuda amenintarilor si provocarilor Rusiei. "Am avut (discutii n.r.) in cadrul NATO, a ministerialei de acum doua zile. Bineinteles ca nu se pune problema desfiintarii…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, sustine ca statele occidentale ar putea instiga la manifestatii violente la Chisinau, dupa modelul protestelor Maidan de la Kiev din 2014, daca Partidul Socialistilor obtine victoria în alegerile legislative din Republica Moldova.…

- „In ceea ce priveste reluarea de catre Kuzmin a temei conditionarii prezentei Rusiei in acordul INF de desfiintare a scutului de la Deveselu, care apara Romania si R. Moldova, consider ca si doar aceasta declaratie, in sine, reprezinta un act ostil la adresa tarii noastre. Propunerile ambasadorului…

- Politistii de frontiera au confiscat, in primele unsprezece luni din 2018, peste 4,7 milioane de pachete de tigari, in valoare de 8,6 milioane de euro. In acelasi interval au fost destructurate 17 grupuri organizate, fiind depistate 157 de persoane suspecte de contrabanda cu tigari. ”In anul…

- La sfarșitul lui februarie, anul viitor, peste Prut vor avea loc alegeri parlamentare. Harta circumscripțiilor a fost publicata, iar cetațenii cu drept de vot trebuie sa consulte pagina voteaza.md ca sa afle unde sunt arondați.