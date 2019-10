Stiri pe aceeasi tema

- Acordul menit sa reduca ritmul incalzirii globale a intrat in vigoare in 2016; pana la sfarsitul secolului, incalzirea ar trebui sa fie sub doua grade Celsius fata de nivelurile din era pre-industriala. Rusia se numara printre semnatarele acordului, insa nu l-a ratificat. Ca parte a acordului,…

- Banci cu active de peste 47.000 de miliarde de dolari, respectiv o treime din activele industriei de profil la nivel global, au adoptat duminica ”principii bancare responsabile” pentru combaterea schimbarilor climatice, care vor indeparta portofoliile lor de imprumuturi de carburantii fosili, relateaza…

- De la Londra la New York City si de la Perth la Paris, activistii climei vor participa vineri la o greva globala, demonstratiile fiind asteptate sa fie cele mai ample din istorie, transmite Reuters.

- Productia culturilor pe terenuri uscate precum graul, porumbul sau sfecla rosie s-ar putea reduce la jumatate in sudul Europei in 2050 din cauza schimbarilor climatice, a avertizat Agentia Europeana de Mediu (AEM), care cere sa se acorde ''prioritate

- Doi angajati raniti in explozia rachetei nucleare produsa pe 8 august in nordul Rusiei au murit din cauza contaminarii radioactive, afirma surse medicale citate de presa rusa. Agentia atomica rusa (Rosatom) a anuntat initial ca cinci persoane au murit, iar trei au fost ranite dupa explozia produsa pe…

- Islanda organizeaza duminica o ceremonie de comemorare a primului ghețar disparut din cauza schimbarilor climatice cu invitați din lumea politica și de la universitați din toata lumea, anunța Deutsche Welle.

- Restabilirea suprafetelor impadurite ramane una dintre cele mai eficiente strategii de atenuare a efectelor schimbarilor climatice, arata un studiu elaborat de Laboratorul Crowther si citat de revista Science, potrivit Mediafax."Restabilirea copacilor ramane una dintre cele mai eficiente strategii…

- Efectele schimbarilor climatice pot cauza deficiente psihice, obezitate, astm si depresie, printre alte probleme, daca nu se adopta masuri pentru a fi stopate, potrivit unui studiu publicat miercuri in Australia si citat de EFE. Studiul realizat de Global Health Alliance Australia (GHAA) analizeaza…