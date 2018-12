Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a amenințat miercuri ca Rusia va dezvolta noi rachete cu raza medie de acțiune daca Statele Unite se retrag, așa cum au amenințat, din tratatul nuclear din 1987 (INF) care reglementeaza folosirea acestor arme, scrie AFP.

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- "Constatam ca Beijingul a investit de o maniera extrem de avansata in arme noi si moderne, inclusiv in rachete, iar jumatate dintre aceste rachete ar incalca Tratatul INF daca Beijingul ar fi semnatar al acestuia", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat televiziunii publice germane ZDF.Stoltenberg,…

- La o ceremonie care marcheaza centenarul agentiei de spionaj GRU a Rusiei, Putin i-a laudat pe membrii sai pentru coordonarea unor operatiuni speciale curajoase si a declarat ca sunt un model pentru generatiile viitoare.Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul…

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca. Putin a…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia, a anuntat presedintele american, acuzand Moscova ca l-a incalcat ”ani de-a randul”. Tratatul INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune a fost semnat in 1987 de catre Ronald…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

