Rusia: Şase membri ai organizaţiei Martorii lui Iehova condamnaţi la închisoare Un tribunal din Saratov, localitatea situata in vestul Rusiei, a condamnat doi martori ai lui Iehova la trei ani si jumatate de inchisoare, un la treilea la trei ani, iar pe restul la doi ani de inchisoare, conform informatiilor furnizate de organizatia religioasa. "Intreaga argumentare a acuzarii se sprijina pe teza conform careia credinta in Dumnezeu este "o prelungire a activitatilor unei organizatii extremiste", a declarat, intr-un comunicat, Jarrod Lopes, un purtator de cuvant al miscarii. "In ultima lor luare de cuvant, cei sase acuzati au citat din Biblie, au multumit tribunalului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

