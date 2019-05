Stiri pe aceeasi tema

- Sapte excursionisti au fost dati disparuti, iar unii dintre acestia ar putea fi decedati, in urma unei avalanse produse in regiunea rusa a Muntilor Altai (Siberia), a indicat miercuri Ministerul pentru Situatii de Urgenta in timp ce o echipa de salvatori se indreapta spre locul accidentului, relateaza…

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- Doctorul Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul de Interne, le recomanda oamenilor sa consulte mai intai medicului de familie si abia apoi sa se adreseze Unitatilor de Primiri Urgente din spitale. „Exista pacienti care vin in UPU, care puteau sa fie rezolvati si…

- Bilantul anuntat vineri era de cinci morti si 12 disparuti. Saptesprezece angajati ai minei "Sihdcarbon", din satul Iurivka, aflat la circa 20 km sud-vest de Lugansk, se aflau in subteran in momentul producerii accidentului, joi dimineata.'Echipele de salvare au recuperat 17 cadavre', a…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor. Circa 700 de pompieri au…

- Cel putin 26 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, au anuntat luni autoritatile, citate de AFP. Circa 700 de pompieri au fost trimisi duminica pentru a stinge un incendiu semnalat cu o zi inainte,…

- Imagini terifiante au fost surprinse de un martor ocular in momentul in care plafonul unei cladiri a Universitații din Sankt Petersburg incepe sa se prabușeasca. O cladire a universitații din Sankt Petersburg s-a daramat parțial, dupa ce mai multe plafoane s-au rupt. Mai multe persoane au fost prinse…

- Acțiunile Rusiei sunt motiv de ingrijorare pentru oficialii NATO. Intr-o ședința la care au participat toți miniștrii Apararii ai statelor NATO, s-a vorbit despre dezvoltarea sistemului de rachete SSC-8. „Alianta trebuie sa se adapteze la aceasta noua situatie”, a transmis MApN.