Actiune de cautare si salvare a jandarmilor in cazul a doua persoane ratacite in Cavnic:

In data de 19 septembrie, in jurul orei 16:30, s-a primit un apel prin S.N.U.A.U. 112, referitor la doua persoane ratacite in zona Cavnic. La fata locului s-a deplasat de indata, patrula montana de jandarmi Cavnic. La actiunea… [citeste mai departe]