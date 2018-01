Rusia salută reluarea dialogului între cele două Corei Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters.



''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este necesar'', a afirmat oficialul rus.



Reprezentanti ai Seulului si Phenianului au inceput marti, la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, negocieri bilaterale privind mai ales participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna din februarie, care vor fi gazduite…

Sursa articol: agerpres.ro

