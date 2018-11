Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rusesc de patrulare maritima strategica si de lupta antisubmarin Tupolev-142 a survolat la o distanta foarte mica nava USS Mount Whitney in largul Norvegiei, in timp ce NATO desfasoara in regatul scandinav cel mai amplu exercitiu militar defensiv al sau dupa incheierea Razboiului rece, relateaza…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in nordul Europei.Alianta Nord-Atlantica…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in Norvegia.

- Marina militara rusa va efectua teste cu rachete in apele internationale ale Norvegiei in partea a doua a saptamanii, au indicat luni oficiali norvegieni, testele urmand sa aiba loc in timp ce NATO desfasoara in aceasta perioada in regatul scandinav cel mai amplu exercitiu militar defensiv al sau…

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture 2018", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul…

- Exercitiul defensiv, intitulat Trident Juncture, are la baza un scenariu 'fictiv, dar realist', ce simuleaza un raspuns colectiv al NATO la un atac armat impotriva unuia din aliati, a explicat Stoltenberg. Exercitiul va fi cel mai amplu desfasurat de Alianta de la sfarsitul Razboiului Rece. Pe…

- Fortele armate germane intentioneaza sa contribuie cu circa 8.000 de militari, 100 de tancuri si peste 2.000 de vehicule la ceea ce ar putea fi cel mai mare exercitiu al NATO de la sfarsitul Razboiului Rece, relateaza DPA. Contributia Germaniei va fi printre cele mai mari la exercitiile…