- Statele Unite au facut luni un apel catre Rusia pentru a distruge un nou sistem de rachete de croaziera despre care sustin ca ar constitui o ”incalcare directa si continua” a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si au acuzat Rusia de destabilizarea securitatii globale, relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat sambata ca dezmembrarea Tratatului privind Forțele Intermediare (INF) ar putea duce la o cursa a inarmarii și la o confruntare directa intre mai multe regiuni globale, dupa ce propunerea Moscovei a fost respinsa prin votul Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters preluata…

- Rusia este gata sa discute despre inspectii reciproce cu SUA pentru a salva Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza RIA Novosti si Reuters. Saptamana trecuta, Washingtonul a declarat ca Rusia trebuie sa-si dezafecteze…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a anuntat ca a trimis luni noua sa fregata cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Kalibr in Marea Mediterana, la cateva luni dupa ce Moscova si-a consolidat fortele navale in largul coastei siriene, informeaza Reuters. "Fregata Flotei de la Marea Neagra Amiral Makarov a parasit (baza…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a anuntat ca instalarea in Turcia a sistemelor de rachete rusesti sol-aer S-400 va incepe in octombrie 2019, a relatat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit Hurriyet, ministrul Akar a precizat ca, la inceputul lui 2019,…

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…