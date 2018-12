Rusia respinge apelul Washingtonului de a elibera navele ucrainene arestate Kremlinul a respins vineri apelul Washingtonului de a elibera navele ucrainene arestate la 25 noiembrie si echipajele lor, sustinand ca acest apel nu poate avea prioritate in fata sistemului de justitie al Rusiei, dar a adaugat ca Moscova ramane interesata de o intalnire la nivel inalt cu SUA, transmite Reuters. La 25 noiembrie, trei nave ale Fortelor navale ucrainene cu 24 de marinari la bord au fost capturate de garzile de coasta ruse in timp ce se pregateau sa intre in Stramtoarea Kerci pentru a ajunge in Marea Azov, pe motiv ca ar fi incalcat frontiera maritima a Rusiei. SUA au anuntat joi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

