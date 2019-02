Stiri pe aceeasi tema

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Republica Moldova este în fața unui nou moment critic pentru dezvoltarea țarii, iar forțe interne și externe încearca sa o destabilizeze și sa dezbine societatea, a declarat astazi la Chișinau, în timpul unei prelegeri publice, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Dereck J.…

- Kosaciov a facut o declaratie in acest sens in contextul in care Consiliul Europei i-a cerut Moscovei sa-si achite datoria de 66 de milioane de euro pe care o datoreaza forului paneuropean. Rusia a spus ca pana cand nu vor fi ridicate sanctiunile politice fata de delegatia rusa in cadrul Adunarii…

- Statele Unite ale Americii (SUA) si Uniunea Europeana (UE) au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinarii care au fost plasati in detentie inainte de a fi judecati, dupa ce Rusia a arestat, in noiembrie, trei nave ucrainene si echipajele acestora. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele…

- 'In cadrul unor aplicatii care fac parte din planul de pregatire (pe acest an), militarii unitatilor de aparare aeriana din cadrul Districtului militar Sud, disclocate in regiunea Krasnodar, au respins cu succes un atac masiv cu rachete din partea unui inamic conventional', mentioneaza comunicatul.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa. Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina…