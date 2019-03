Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a decis sa plaseze avioane cu focoase nucleare in Crimeea ca raspuns la sistemul antiracheta de la Deveselu, Romania. Bombardierele strategice vor fi la baza aeriana Gvardeiskoe de pe peninsula anexata ilegal in 2014.

- Vladimir Putin a mers luni in Crimeea, pentru a marca cinci ani de cand aceasta regiune face parte din Rusia. Putin a afirmat ca decizia anexarii Crimeei in anul 2014 a fost luata din ratiuni referitoare la „interesele nationale pe termen lung”. In acest context Rusia a decis stationarea bombardierelor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat luni in Crimeea, pentru a marca cinci ani de la anexarea fostei regiuni ucrainene de catre Rusia. Putin a afirmat ca decizia anexarii Crimeei in anul 2014 a fost luata din ratiuni referitoare la "interesele nationale pe termen lung".Citește…

- Rusia planuieste sa plaseze bombardierele la baza aeriana Gvardeyskoye din Crimeea, a informat Viktor Bondarev, seful comitetului apararii si securitatii din parlamentul rus. Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014, miscare condamnata de comunitatea internationala iar presedintele rus Vladimir…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat ca nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu, in ciuda amenintarilor si provocarilor Rusiei. "Am avut (discutii n.r.) in cadrul NATO, a ministerialei de acum doua zile. Bineinteles ca nu se pune problema desfiintarii acestui scut (de…

- Mai degraba liderul neformal al socialiștilor, decât președintele Moldovei, Igor Dodon, reușește incredibilul: nu face "nica", dar ajunge pe prima pagina doar cu tâmpenii, cu declarații stupide și poze la limita decenței. Mai grav decât nimicul care-l înconjoara…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, considera ca afirmatiile pe care le face Federatia Rusa in privinta scutului antiracheta de la Deveselu sunt ”un pretext” de a incerca sa acopere problemele pe care le are cu respectarea prevederilor Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare…

- MAE precizeaza, vineri, ca sistemul antiracheta de la Deveselu reprezinta o acțiune proporționala cu amenințarile actuale, care respecta toate angajamentele internaționale, inclusiv Tratatul INF, și orice incercare a Rusiei de a nega acest lucru constituie o flagranta dezinformare.„In urma…