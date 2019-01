Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va inlocui legendarele sale pistoale sovietice de tip Makarov in cadrul armatei si politiei cu un nou tip de arma capabila sa functioneze pana la temperaturi de minus 70 de grade Celsius si sa strapunga o vesta antiglont la 100 metri distanta, scrie agerpres.ro.

- Zapada de peste 2 metri la Balea Lac, in Muntii Fagaras Dupa ninsorile din ultimele ore la Bâlea Lac, în Muntii Fagaras, stratul de zapada a depasit 2 m, fiind cel mai mare strat de zapada din tara. Marti dimineata, la ora 8, masura 214 cm si continua sa ninga, iar temperatura era…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Noul șef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marți lui Jim Mattis, a pus China in fruntea prioritaților sale, a aratat miercuri un oficial din ministerul american al apararii, citat de Rador. Fost cadru la Boeing, insarcinat din 2017 de Mattis sa amelioreze procesul de achiziții al…

- "Statele Unite raman cea mai puternica natiune din lume, dar se confrunta cu rivali si sesizam importanta competitiei strategice, atat cu China, cat si cu Rusia, pe masura ce acestea contesta ordinea regionala", se afirma intr-un document ce schiteaza un program de aparare pe 10 ani, aprobat marti de…

- Iranul si-a mentinut la niveluri scazute depozitele de uraniu, precum si nivelul de rafinare al uraniului, incadrandu-se in limite stabilite de acordul din 2015. Mai multe dintre principalele elemente ale acordului au fost inspectate chiar inainte de reimpunerea sanctiunilor din partea SUA pe 5 noiembrie.…

- Gigantul francez de vinuri si spirtoase Moet Hennessy a plantat in China, in provincia Yunnan, pe inaltimile Tibetului, o vie destinata clientilor cu dare de mana: 300 de euro costa o sticla. Intr-o tara deloc reputata pentru calitatea vinurilor, specialistii francezi au infiintat acest domeniu viticol…

- O analiza SaxoBank arata ca cea mai mare evolutie a inregistrat-o titeiul care a fost lovit de o doza tripla de stiri cu impact negativ pentru pret care au ajutat si mai departe la sustinerea elanului negativ care aparuse progresiv in urma respingerii abrupte la nivelul de peste 80$/baril de acum doar…