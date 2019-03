Rusia renunta la dolarii americani in favoarea aurului Dorinta lui Vladimir Putin de a pune capat dependentei Rusiei de dolarul american a declansat o adevarata "goana dupa aur", transmite Bloomberg.



In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambitios an de pana acum. Si mai important, ritmul nu pare sa incetineasca. Datele publicate de Banca Centrala a Rusiei arata ca in luna februarie 2019 rezervele sale de aur au crescut cu un milion de uncii (28,349 tone), cea mai mare cantitate adaugata dupa luna noiembrie.



Toate aceste date sugereaza ca Rusia face progrese rapid in eforturile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

