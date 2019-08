Rusia refuză să îi acorde viză de intrare unui senator american "Odata cu dezmembrarea acordurilor recente de control al armamentului si opozitia interna semnificativa fata de regimul autoritar al lui Vladimir Putin, momentul de fata poate fi periculos pentru relatiile fragile dintre tarile noastre si e pacat ca Rusia nu este interesata de dialog", a declarat Murphy intr-un comunicat. Rusia a refuzat de mai multe ori in ultimii ani sa acorde vize unor parlamentari americani, in special celor care au insistat sa se adopte sanctiuni impotriva Moscovei dupa agresiunea din Ucraina si amestecul in alegerile din SUA. Incidentul are loc in contextul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

